Cage Warriors 2025 arriva l’MMA al PalaPellicone di Ostia | tanti i campioni in gara

Ostia – Sabato 4 ottobre 2025, dalle ore 17:00, l o storico Palapellicone di Ostia ospiterà la 195esima edizione dei Cage Warriors, l'evento di arti marziali miste più prestigioso d'Europa giunto in Italia alla sua ottava edizione. Una serata unica che porterà nella Capitale i migliori atleti italiani e internazionali. Il programma prevede una serie di incontri di altissimo livello, con atleti di fama internazionale pronti a regalare spettacolo e adrenalina agli appassionati. Fondata a Londra nel 2001, Cage Warriors Fighting Championship – Cage Warriors o CWFC – è un'associazione irlandese di arti marziali miste presieduta da Graham Boylan, da dove è partita anche la stellare carriera dell'icona Conor McGregor.