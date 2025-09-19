Cadetti matematici pionieri in mostra una Modena tra disciplina e insurrezione

“Cadetti matematici pionieri”: è questo il titolo comune della nuova mostra che il Museo Civico e l’Archivio Storico di Modena inaugurano venerdì 19 settembre, a partire dalle 17, in occasione del Festivalfilosofia 2025, e che resterà visitabile fino al 16 novembre.Il percorso espositivo porta i. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

In questa notizia si parla di: cadetti - matematici

? ATLETICA LEGGERA A #PALMANOVA con la Libertas Friul Palmanova Corso esordienti, corso ragazzi-cadetti e allenamenti assoluti. Info 350 57 81 699 [email protected] Due settimane di prova gratuita. Vai su Facebook

Cadetti matematici pionieri, in mostra una Modena tra disciplina e insurrezione; Eventi, il vademecum. Ecco cosa fare e vedere tra mostre e spettacoli; Reggio Emilia, la storia di Saman Abbas approda nelle scuole.

Giocare con i cadetti matematici - Nel 1823 il duca Francesco IV d'Asutria Este fondò a Modena un politecnico ante litteram per i 'cadetti matemati ... Da ilrestodelcarlino.it