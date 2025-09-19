Cade dal secondo piano a scuola Grave un bambino di sette anni
Un bambino di sette anni è in gravissime condizioni dopo essere caduto dal secondo piano di una scuola di Genova (nella foto). Il piccolo alunno ha fatto un volo di circa 6 metri ed è stato portato in elicottero all’ospedale Gaslini. È successo ieri mattina a Voltri, quartiere del Ponente genovese, in un polo Res dedicato all’inclusione di bambini disabili. Sull’episodio indaga la squadra mobile di Genova, delegata dalla Procura, che ha aperto un fascicolo per chiarire la dinamica dell’accaduto e accertare eventuali responsabilità. Secondo quanto è emerso, l’educatore di sostegno affidato al bambino ieri sarebbe stato assente per malattia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
