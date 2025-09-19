Cadavere in un garage di Loreto | uomo trovato in una pozza di sangue e con la testa avvolta nella plastica
Macabra scoperta nella zona est della città. Un uomo di circa 50 anni è stato trovato morto questa mattina in un garage di via Altotting, a Loreto (Ancona). Il corpo giaceva in una pozza di sangue, con la testa avvolta in una busta di plastica. Secondo le prime analisi, la vittima potrebbe essere deceduta da almeno due giorni, e non nella giornata odierna, venerdì 19 settembre. L' identità dell'uomo non è ancora stata accertata. Il ritrovamento e i rilievi. La macabra scoperta è stata fatta dal proprietario del garage, residente nello stesso stabile del quartiere Villa Costantina, che ha immediatamente chiamato le forze dell'ordine.
