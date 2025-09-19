Caccia russi in Estonia Tallinn invoca articolo 4 Nato | cosa prevede

(Adnkronos) – L'Estonia invoca l'articolo 4 della Nato dopo la violazione dello spazio aereo commessa da 3 caccia russi. I Mig-31 sono stati intercettati dagli F-35 italiani decollati nell'ambito del dispositivo dell'alleanza atlantica. "Una simile violazione è totalmente inaccettabile. Il governo dell'Estonia ha deciso di richiedere consultazioni ai sensi dell'articolo 4 della Nato", le parole . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it