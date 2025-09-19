Caccia russi con missili ipersonici penetrano nei cieli Nato | F-35 italiani sventano 12 minuti di terrore sopra l’Estonia

Ilfogliettone.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dodici minuti di tensione sopra il Mar Baltico. Tre caccia russi MiG-31 hanno violato lo spazio aereo estone il 19 settembre, dirigendosi verso la capitale Tallinn in quella che il governo di Tallinn ha definito una “brutalità senza precedenti”. L’incursione, durata complessivamente dodici minuti nella zona dell’isola di Vaindloo, ha attivato immediatamente la risposta della NATO attraverso il protocollo di scramble: due F-35 italiani sono decollati dalla base di Amari per intercettare e allontanare i velivoli russi. L’episodio segna la quarta violazione dello spazio aereo estone nel 2024 e si inserisce in un crescendo di provocazioni russe ai confini dell’Alleanza Atlantica. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

Caccia russi con missili ipersonici penetrano nei cieli Nato: F-35 italiani sventano 12 minuti di terrore sopra l'Estonia

