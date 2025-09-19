E domenica 23.708 cacciatori umbri torneranno ad imbracciare il fucile. Il popolo della caccia, sebbene quasi dimezzato nel giro di una decina di anni, è dunque pronto a sparare. Ma attenzione: non tutte le specie si possono abbattere. La Regione, attraverso il calendario venatorio porposto dall’assessore Simona Meloni, ha predisposto tempi e modi dei volatili e dei selvatici cacciabili. Dunque dal 21 settembre al 9 novembre disco verde per la quaglia; sempre da domenica al 31 dicembre coniglio selvatico, fagiano (maschio), merlo,starna-pernice rossa, silvilago; dal primo ottobre al 31 dicembre allodola; dal 21 settembre al 30 novembre per la specie fagiano (femmina); dal 21 settembre al 31 gennaio 2026 per alzavola, marzaiola, germano reale, colombaccio, beccaccino, canapiglia, cesena, codone, fischione, folaga, frullino, gallinella d’acqua, mestolone, porciglione, tordo bottaccio, tordo sassello, ghiandaia, cornacchia grigia, gazza, volpe; dal 21 settembre al 19 gennaio beccaccia; dal 21 settembre all’8 dicembre lepre; dal 2 ottobre al 31 gennaio cinghiale, nelle forme previste dal R. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Caccia, domenica si spara. In Umbria oltre 23mila doppiette