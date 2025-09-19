Caccia al tesoro in 13 borghi dell' Emilia Romagna | programma e come iscriversi

Alla scoperta delle piccole eccellenze dell’entroterra, divertendosi in compagnia, nel cuore dei piccoli paesi certificati con la Bandiera arancione del Touring club italiano: tutto pronto per domenica 5 ottobre e scoprire tradizioni, sapori e racconti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Caccia al tesoro in 13 borghi dell'Emilia Romagna: programma e come iscriversi

I 13 comuni dell'Emilia Romagna - Cesena), famosa per le sue acque termali e la natura incontaminata del Parco nazionale delle Foreste Casentinesi ... Secondo ilrestodelcarlino.it

Non solo caccia al tesoro - A Pieve di Cento e Portico e San Benedetto “Note nascoste”, in pratica bisognerà lasciarsi guidare da suoni e melodie inattese, che appartengono alla storia stessa del luogo. Riporta ilrestodelcarlino.it