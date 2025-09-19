Cabrio feat Il Cile | dal 19 settembre Dylan Dog il nuovo singolo tra synthwave e introspezione

Oggi 19 settembre 2025 “Dylan Dog” esce il nuovo singolo firmato da Cabrio in collaborazione con il noto cantautore Il Cile. Un brano elettro-pop caratterizzato da un mood indie synthwave, capace di fondere atmosfere moderne e suggestioni vintage, disponibile sulle principali piattaforme digitali tramite l’etichetta Digital Noises e distribuito da FUGA. Una collaborazione d’autore per un brano elettro-pop che mescola noir e sentimento. Da venerdì 19 settembre 2025 arriva in radio e in digital download Dylan Dog, il nuovo singolo del cantautore Cabrio, che vede la prestigiosa partecipazione di Il Cile. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

