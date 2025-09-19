Cabal Juventus l’annuncio di Tudor sulle condizioni del difensore | Conto tanto su di lui Il messaggio non lascia dubbi | e sul possibile ruolo…

Cabal Juventus, l’annuncio di Tudor sulle condizioni del difensore: tutte le dichiarazioni del mister. Nella conferenza stampa di vigilia della trasferta contro l’ Hellas Verona, l’allenatore della Juventus, Igor Tudor, ha speso parole importanti per Juan Cabal. Il difensore colombiano, pur non avendo preso parte all’ultima uscita, rimane un elemento centrale nei piani del tecnico, che ne ha elogiato pubblicamente la crescita e, soprattutto, la sua preziosa duttilità tattica. Igor Tudor ha sottolineato come Cabal sia un giocatore su cui fa grande affidamento per il prosieguo della stagione. La stima dell’allenatore nasce non solo dalle qualità tecniche del ragazzo, ma anche dalla sua capacità di interpretare più posizioni in campo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

