Csinistra | Renzi ' con Casa riformista può accadere il miracolo'

Roma, 19 set. (Adnkronos) - "Oggi escono rilevazioni diverse: in Calabria secondo Pagnoncelli è avanti la destra, in Toscana secondo Noto è avanti la sinistra. Vedremo. Ma c'è una cosa interessante. In Calabria si candida la lista Casa riformista, per la prima volta, e i sondaggi la danno al 5%. In Toscana si candida la lista Casa riformista per Eugenio Giani presidente e i sondaggi la danno all'8%. Al di là di tutte le opinioni: se questo contenitore mette insieme davvero tutti i riformisti, senza i personalismi di chi fa solo polemica, con un passo indietro di tutti per prendere la rincorsa insieme, può accadere il miracolo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - C.sinistra: Renzi, 'con Casa riformista può accadere il miracolo'