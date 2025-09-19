Csinistra | Calenda ' Silvia Salis leader eccellente stia attenta a Renzi'

Roma, 19 set. (Adnkronos) - “A Silvia Salis direi di stare attenta, Matteo la sta mettendo in una situazione pericolosa. Nel suo perfetto stile l'ha infilata in un tormentone mediatico che a lei, che sarebbe una leader eccellente, non fa affatto bene”. Lo afferma Carlo Calenda in un'intervista a 'Il Foglio'. “Renzi –spiega il leader si Azione- è entrato nel campo largo giurando amore eterno alla Schlein, promettendo che non avrebbe mai messo in discussione che sarebbe stata lei la leader, ma, come era ovvio dopo 7 nanosecondi, adesso sta già provando a fregarla. Per farlo cerca di utilizzare la Salis. 🔗 Leggi su Iltempo.it

