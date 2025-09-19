Csinistra | Calenda ' Silvia Salis leader eccellente stia attenta a Renzi'

Iltempo.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 19 set. (Adnkronos) - “A Silvia Salis direi di stare attenta, Matteo la sta mettendo in una situazione pericolosa. Nel suo perfetto stile l'ha infilata in un tormentone mediatico che a lei, che sarebbe una leader eccellente, non fa affatto bene”. Lo afferma Carlo Calenda in un'intervista a 'Il Foglio'. “Renzi –spiega il leader si Azione- è entrato nel campo largo giurando amore eterno alla Schlein, promettendo che non avrebbe mai messo in discussione che sarebbe stata lei la leader, ma, come era ovvio dopo 7 nanosecondi, adesso sta già provando a fregarla. Per farlo cerca di utilizzare la Salis. 🔗 Leggi su Iltempo.it

csinistra calenda silvia salis leader eccellente stia attenta a renzi

© Iltempo.it - C.sinistra: Calenda, 'Silvia Salis leader eccellente stia attenta a Renzi'

In questa notizia si parla di: csinistra - calenda

Silvia Salis, un martello a sinistra nella Genova del disincanto; Calenda non ha le idee chiare sul Movimento 5 Stelle; La beata Salis, patrona del campo largo o della selva oscura? Perché c’è il rischio autogol.

csinistra calenda silvia salisC.sinistra: Calenda, 'Silvia Salis leader eccellente stia attenta a Renzi' - “A Silvia Salis direi di stare attenta, Matteo la sta mettendo in una situazione pericolosa. Segnala iltempo.it

csinistra calenda silvia salis“Silvia Salis attenta, non farti fregare da Matteo”, dice Calenda - Il leader di Azione offre un consiglio alla sindaca di Genova: "Renzi fa sempre così: cerca un modo per tornare in Parlamento, ma Silvia è troppo in gamba per cascarci" ... Scrive ilfoglio.it

Cerca Video su questo argomento: Csinistra Calenda Silvia Salis