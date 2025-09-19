Csinistra | Bonifazi ' da Calenda frustrazione e consuete bugie contro Renzi'

Roma, 19 set (Adnkronos) - "Anche oggi Carlo Calenda affida a un quotidiano la sua frustrazione contro Matteo Renzi. E ribadisce le consuete bugie. Non è vero che Calenda ha riportato Renzi nel 2022 in Parlamento. Al contrario è vero che Azione non aveva le firme necessarie per presentarsi alle Politiche e Italia Viva ha sopperito con generosità aiutando Calenda e i suoi amici". Lo scrive in un post su X il deputato di Italia viva Francesco Bonifazi. "Quanto alla Casa Riformista: per noi di Italia Viva, questo spazio è uno spazio di tutti, senza personalismi. E i sondaggi dimostrano che le cose funzionano se è vero che siamo quotati alle regionali al 5% in Calabria e all'8% in Toscana. 🔗 Leggi su Iltempo.it

