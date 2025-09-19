Busto Arsizio vendeva divise di calcio di club blasonati Ma erano tutte false | sequestrati oltre 800 pezzi

Varese, 19 settembre 2025 – Vendeva al mercato maglie e pantaloncini, ma anche sciarpe e berretti, delle più famose squadre di calcio. Peccato che fossero tutte cose false. Oggetti contraffatti che sono stati ritirati e sequestrati dai militari del Gruppo della Guardia di Finanza di Busto Arsizio, che stavano svolgendo un controllo nell’area del mercato. Una volta giunti alla bancarella di un venditore ambulante, italiano, che proponeva articoli legati ai club di calcio, i finanzieri hanno trovato 820 articoli contraffatti costituiti da maglie e pantaloncini sia di club come Inter, Milan, Juventus, Napoli, Barcellona, Real Madrid, PSG, sia di nazionali (Argentina, Brasile, Italia), oltre che sciarpe e berretti per un valore commerciale di oltre 16 mila euro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

