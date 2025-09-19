BusItalia lancia il biglietto a 50 centesimi per 48 ore per viaggiare a Perugia Torgiano e Corciano

Si potrà viaggiare con i mezzi pubblici su tutto il territorio di Perugia (ma anche nei comuni limitrofi Corciano e Torgiano) a soli 50 centesimi, invece che a 1,50 a biglietto. Quando? Il 20 e 21 settembre. La decisione è stata presa direttamente da Busitalia in occasione della Settimana Europea. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

