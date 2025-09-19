Bus scolastici | Un incubo per i ragazzi

Code infinite, autobus strapieni, ragazzi che si spintonano pur di riuscire a salire. È questo lo scenario che si ripete ogni mattina e ogni pomeriggio lungo la tratta Pistoia–Quarrata, in particolare dalla zona di Bottegone verso il centro. A denunciare la situazione è Simona, mamma di una studentessa, che ha deciso di raccontare la disavventura della figlia nei primi giorni di scuola superiore. "Ne è passato uno, poi due, ma non sono riuscita a salire – ha spiegato la ragazza alla madre – appena aprono le porte scoppia il caos: la gente corre, spinge, tira zaini, ti schiaccia se non ti togli di mezzo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

