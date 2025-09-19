Buoni pasto ricerca Teha-Group | con adeguamento soglia esentasse a 10 euro si rilanciano i consumi

Ilgiornale.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Uno studio Teha-Edenred Italia analizza l'impatto di un adeguamento della soglia di esenzione fiscale dei buoni pasto. Una misura, già adottata nel 2015, che garantisce allo stato un ritorno di 3 euro per ogni euro investito. In un contesto di inflazione e consumi in calo, adeguare la soglia di esenzione fiscale dei buoni pasto da 8 a 10 euro rappresenta una leva strategica per sostenere il potere d’acquisto del ceto medio e rilanciare l’economia. Lo rivela una ricerca realizzata da TEHA Group in collaborazione con Edenred Italia, che analizza gli impatti di una misura concreta per i 3,5 milioni di lavoratori che ne beneficiano, dimostrandone la piena sostenibilità per la finanza pubblica. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

buoni pasto ricerca teha group con adeguamento soglia esentasse a 10 euro si rilanciano i consumi

© Ilgiornale.it - Buoni pasto, ricerca Teha-Group: con adeguamento soglia esentasse a 10 euro si rilanciano i consumi

In questa notizia si parla di: buoni - pasto

Buoni pasto per i collaboratori, 800 euro al mese in più di rimborsi spesa. Più mostre con Giuli e un corso di IA per tutti. Ecco i desideri dei deputati

Incremento dei buoni pasto: come influenzerà il reddito delle famiglie

Welfare aziendale anche per autonomi: i buoni pasto per partita IVA

Aumento dei buoni pasto a 10 euro: quali sarebbero gli effetti?; Buoni pasto verso l’aumento: 10 euro dal 2026; TEHA-Edenred, la soglia esentasse a 10 euro per i buoni pasto rilancia l’economia.

buoni pasto ricerca tehaBuoni pasto, ricerca Teha-Group: con adeguamento soglia esentasse a 10 euro si rilanciano i consumi - Edenred Italia analizza l'impatto di un adeguamento della soglia di esenzione fiscale dei buoni pasto. msn.com scrive

buoni pasto ricerca tehaTEHA-Edenred, la soglia esentasse a 10 euro per i buoni pasto rilancia l’economia - Edenred emerge come la soglia esentasse a 10 euro per i buoni pasto rilanci l'economia ... Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Buoni Pasto Ricerca Teha