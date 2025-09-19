Buoni pasto ricerca Teha-Group | con adeguamento soglia esentasse a 10 euro si rilanciano i consumi
Uno studio Teha-Edenred Italia analizza l'impatto di un adeguamento della soglia di esenzione fiscale dei buoni pasto. Una misura, già adottata nel 2015, che garantisce allo stato un ritorno di 3 euro per ogni euro investito. In un contesto di inflazione e consumi in calo, adeguare la soglia di esenzione fiscale dei buoni pasto da 8 a 10 euro rappresenta una leva strategica per sostenere il potere d’acquisto del ceto medio e rilanciare l’economia. Lo rivela una ricerca realizzata da TEHA Group in collaborazione con Edenred Italia, che analizza gli impatti di una misura concreta per i 3,5 milioni di lavoratori che ne beneficiano, dimostrandone la piena sostenibilità per la finanza pubblica. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: buoni - pasto
Buoni pasto per i collaboratori, 800 euro al mese in più di rimborsi spesa. Più mostre con Giuli e un corso di IA per tutti. Ecco i desideri dei deputati
Incremento dei buoni pasto: come influenzerà il reddito delle famiglie
Welfare aziendale anche per autonomi: i buoni pasto per partita IVA
Buoni pasto verso l’aumento: 10 euro dal 2026 - https://laleggepertutti.it/744735_buoni-pasto-verso-laumento-10-euro-dal-2026… - #BuoniPasto #EsenzioneFiscale #LeggeBilancio2026 #Manovra2026 #WelfareAziendale - X Vai su X
Negli uffici pubblici più smart working (con i buoni pasto) - la Repubblica Negli uffici pubblici più smart working (con i buoni pasto) - la Repubblica https://search.app/Jn5c6no11ifqUxWQ6 1 messaggio - 1 partecipante Leggi l'argomento intero Vai su Facebook
Aumento dei buoni pasto a 10 euro: quali sarebbero gli effetti?; Buoni pasto verso l’aumento: 10 euro dal 2026; TEHA-Edenred, la soglia esentasse a 10 euro per i buoni pasto rilancia l’economia.
Buoni pasto, ricerca Teha-Group: con adeguamento soglia esentasse a 10 euro si rilanciano i consumi - Edenred Italia analizza l'impatto di un adeguamento della soglia di esenzione fiscale dei buoni pasto. msn.com scrive
TEHA-Edenred, la soglia esentasse a 10 euro per i buoni pasto rilancia l’economia - Edenred emerge come la soglia esentasse a 10 euro per i buoni pasto rilanci l'economia ... Lo riporta msn.com