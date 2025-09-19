Buoni pasto convenzioni e buoni d’acquisto per i dipendenti con Piacenza Pay

Ilpiacenza.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prende piede sul territorio “Piacenza Pay”, il nuovo modello integrato di welfare per aziende e dipendenti che valorizza il territorio, fornendo “linfa vitale” all'economia locale con importanti ricadute economiche sul commercio della provincia piacentina. La particolarità di “Piacenza Pay” -card. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

