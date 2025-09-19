Buongiorno | In dieci era dura ma il Napoli ha dimostrato unità e spirito

Forzazzurri.net | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alessandro Buongiorno ha commentato in mixed zone la sconfitta del Napoli all’Etihad . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

buongiorno in dieci era dura ma il napoli ha dimostrato unit224 e spirito

© Forzazzurri.net - Buongiorno: “In dieci era dura, ma il Napoli ha dimostrato unità e spirito”

In questa notizia si parla di: buongiorno - dieci

Martedì 12 agosto: la frase del buongiorno, l'oroscopo, il santo e il proverbio del giorno; Napoli, Buongiorno: Infortunio? È stata dura. E vi dico il segreto per la partita contro l'Inter; Napoli, intervista Alessandro Buongiorno tra scudetto e città: «Anema e core per sognare, vogliamo rendere orgogliosi i tifosi».

buongiorno dieci era duraBuongiorno: “In dieci era dura, ma il Napoli ha dimostrato unità e spirito” - Buongiorno: “In dieci era dura, ma il Napoli ha dimostrato unità e spirito” Alessandro Buongiorno ha commentato in mixed zone la sconfitta del Napoli ... Segnala forzazzurri.net

Israele-Italia 1-2, Buongiorno: «Vittoria dura, in campo mi sentivo bene» - Alessandro Buongiorno titolare questa sera in campo con la nazionale italiana, impegnato nella trasferta in campo neutro contro Israele. Secondo ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Buongiorno Dieci Era Dura