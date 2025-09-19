Buon onomastico Gennaro oggi 19 settembre | gif video e immagini di auguri da inviare via social

Oggi, 19 settembre, si festeggia San Gennaro, vescovo e martire cristiano originario di Benevento. È il patrono di Napoli, l’anima di una città che nonostante le difficoltà e le delusioni trova la forza di lottare grazie all’indissolubile legame con il martire riconosciuto sia dalla chiesa cattolica che dagli ortodossi. Nel duomo di Napoli sono custodite le sue ossa e le due antichissime ampolle contenenti il presunto sangue del santo raccolto, subito dopo il martirio da una donna di nome Eusebia. Il miracolo di San Gennaro. Le ampolle sono esposte alla venerazione dei fedeli per tre volte l’anno: il sabato precedente la prima domenica di maggio, il 19 settembre, giorno della festa patronale, ed il 16 dicembre, giorni cari alla pietà partenopea nel corso dei quali si assist al fenomeno della liquefazione, il miracolo di San Gennaro, attestata per la prima volta nel 1389. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

