Buon compleanno Umberto Bossi Guido Crosetto…
Buon compleanno Umberto Bossi, Domenico Nania, Guido Crosetto, Rita Savagnone, Maria Grazia Gatti, Mario Sberna, Alessandra Martines, Antimo Cesaro, Paolo Tagliavento, Tommaso Rocchi, Damiano Cunego, Elisa Templari, Guido Fassina, Elena Bertocchi. Oggi 19 settembre compiono gli anni: Luigi Toschi, ex calciatore; Bruno Landi, politico; Rita Savagnone, attrice, doppiatrice; Umberto Bossi, politico. Inoltre, compiono gli anni: Cesare Melloncelli, fumettista; Mario Pezzi, presbitero; Fabrizio Felice Bracco, docente, politico; Rita Forzano, attrice, direttrice casting; Domenico Nania, politico; Oskar Peterlini, politico; Carlo Cartier, attore; David Grieco, regista, sceneggiatore, attore; Oskar Raiser, ex atleta; Maurizio Castro, politico; Rosario Jermano, percussionista; Carlo Muratori, musicista; Vincenzo de Caro, ex ciclista; Aldo Tanchis, scrittore, sceneggiatore; Pierantonio Volpini, scultore; Claudio Eusepi, ex calciatore; Maria Grazia Gatti, politica; Stefano Gresta, geofisico; Adriano Malisan, ex calciatore; Alessandro Pinzauti, direttore d’orchestra, docente; Giusto Traina, storico; Mario Sberna, politico; Anna Maria Caso, atleta. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
In questa notizia si parla di: buon - compleanno
Buon compleanno Alessio Cerci, Giancarlo Oddi, Frank Cimini…
Buon compleanno Veronica Lario, Roberto Gualtieri, Fioretta Mari…
Colleferro. Tantissimi auguri di buon compleanno a Riccardo De Paolis che oggi spegne la sua prima candelina…
Buon compleanno, Ronny @Ronaldo - X Vai su X
Buon compleanno a Riccardo Zanotti dei @Pinguini Tattici Nucleari Dall'archivio social di Riccardo Zanotti - facebook.com Vai su Facebook
19 settembre 1941, buon compleanno a Umberto Bossi; Umberto Bossi compie 80 anni: sui social si festeggia il Senatur | Gli auguri di Salvini e Berlusconi; Umberto Bossi compie 82 anni, la festa di compleanno tra pochi intimi e gli auguri di Salvini.
Umberto Bossi, il biglietto di auguri per Natale numero 29: re Magi e Sant’Eustorgio - Quest’anno per il cartoncino artistico dipinto a mano il Senatùr ha scelto infatti la basilica di ... Scrive milano.repubblica.it
Compleanno di Tremonti, Bossi e Calderoli gli regalano una “Storia di Roma”: “Per sconfiggerli bisogna conoscerli” - ”Per batterli bisogna conoscerli”: questa la dedica sul libro ‘Storia di Roma’ di Indro Montanelli regalato per il compleanno al ministro Giulio Tremonti dai colleghi Umberto Bossi e Roberto Calderoli ... Segnala blitzquotidiano.it