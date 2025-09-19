buon compleanno sofficini compie mezzo secolo un prodotto icona

Roma, 18 set. (askanews) - Compie 50 anni uno dei prodotti che ha scritto la storia dei piatti pronti surgelati: i Sofficini Findus. Nati nel 1975, hanno aiutato innumerevoli massaie a 'liberare' un po' del proprio tempo mettendo comunque in tavola un piatto gustoso amatissimo dai bambini. Hanno attraversato la storia dell'Italia, dall'artigianalità all'industrializzazione, e si sono evoluti con essa. Renato Roca - Country Manager Findus Italia: "Celebriamo oggi i 50 anni di Sofficini Findus, un prodotto simbolo e iconico per quanto riguarda Findus, ma direi anche simbolo ed iconico dell'innovazione industriale applicata al cibo e di una modalità di alimentazione rappresentata dal claim originale 'il nuovo piatto che libera dall'abitudine'". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

