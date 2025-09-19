Bullismo la piaga che può uccidere

Un soprannome, uno scherzo di troppo, offese che sembrano innocue ma non lo sono, anzi. le parole fanno male, a volte anche più dei gesti, e quando si è piccoli o in quella fase in cui si sta crescendo e si comincia a f ar emergere la propria personalità, a capire chi siamo, fanno male ancor di più. Bullismo non è solo violenza fisica, spesso la violenza psicologica viene messa in secondo piano ma può diventare grave e molto. Al punto che chi ne è vittima cerca rifugio, preferisce isolarsi piuttosto che affrontare tutto questo. S i temono i giudizi, si ha paura di essere se stessi, si cerca di cambiare pur di piacere agli altri e di riuscire a non essere più presi di mira. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it