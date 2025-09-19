Bufera sul figlio di Totò Riina | Mio padre arrestato perché scomodo La Vardera | Pronto esposto alla postale

Durante l'ospitata in un podcast, il figlio di Totò Riina, Giuseppe Salvatore Riina, ha affermato che il padre "fu arrestato perché scomodo al sistema". Il deputato regionale di Controcorrente, Ismaele La Vardera: "Pronto esposto alla polizia postale per il podcast". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Bufera sul figlio di Totò Riina: “Mio padre arrestato perché scomodo”. La Vardera: “Pronto esposto alla postale” - Durante l'ospitata in un podcast, il figlio di Totò Riina, Giuseppe Salvatore Riina, ha affermato che il padre "fu arrestato perché scomodo al sistema" ... Come scrive fanpage.it

Bufera sul podcast che ha intervistato Riina junior, il conduttore si difende: “Cancellare il programma sarebbe una farsa” - Prova a difendersi dalla valanga di reazioni negative all’intervista al figlio di Totò Riina senza contraddittorio nel suo podcast indipendente, “Lo Sperone” il conduttore Gioacchino Gargano. Scrive blogsicilia.it