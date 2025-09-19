Bufera Juventus cacciato via immediatamente | Uno scempio

L’episodio ha scatenato un’ondata di polemiche tra i tifosi, tra attacchi durissimi e richieste drastiche che scuotono l’ambiente bianconero Una rimonta che resterà negli annali della Champions League. La Juventus è diventata la prima squadra nella storia della competizione a evitare la sconfitta dopo essere stata sotto di due gol a partire dal 94º minuto. Contro il Borussia Dortmund, i bianconeri hanno riacciuffato un incredibile 4-4 grazie a una prova di orgoglio culminata nel finale con il gol del pareggio firmato da Dusan Vlahovic, autore anche dell’assist per la rete decisiva di Kelly. L’attaccante serbo continua a confermarsi un’arma letale a gara in corso: sono già cinque le reti stagionali segnate entrando dalla panchina, segno di una ritrovata incisività offensiva per la Juve. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

