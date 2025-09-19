Bufera Juventus cacciato via immediatamente | Uno scempio
L’episodio ha scatenato un’ondata di polemiche tra i tifosi, tra attacchi durissimi e richieste drastiche che scuotono l’ambiente bianconero Una rimonta che resterà negli annali della Champions League. La Juventus è diventata la prima squadra nella storia della competizione a evitare la sconfitta dopo essere stata sotto di due gol a partire dal 94º minuto. Contro il Borussia Dortmund, i bianconeri hanno riacciuffato un incredibile 4-4 grazie a una prova di orgoglio culminata nel finale con il gol del pareggio firmato da Dusan Vlahovic, autore anche dell’assist per la rete decisiva di Kelly. L’attaccante serbo continua a confermarsi un’arma letale a gara in corso: sono già cinque le reti stagionali segnate entrando dalla panchina, segno di una ritrovata incisività offensiva per la Juve. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com
In questa notizia si parla di: bufera - juventus
“Non ci si comporta così!”. Juventus nella bufera: gravi accuse
Bufera social su Vlahovic: spunta un like al post di Bellingham sull’eliminazione della Juventus
Chiellini nella bufera, diventa proprietario del Los Angeles Fc. I tifosi della Juventus infuriati: “Chi pensa a noi? Dimettiti”
#DouglasCosta nella bufera, disposto l’arresto per l’ex #Juventus! Il motivo - X Vai su X
Arbitri scoperti a tifare, annuncio e bufera: cambia designazione di H. VERONA – JUVENTUS ULTIMA ORA https://bit.ly/46mG7ue Vai su Facebook
Thiago Motta, che stoccata dal ct della Serbia su Vlahovic: Sbaglia. E scoppia la bufera; Bufera sull’arbitro Mariani dopo l’espulsione di Al-Musrati in Champions: “L’avete visto tutti”; Cacciato dalla Juventus, va subito al Milan: scoppia la bufera.
Altra bufera su via Sanquirico. Ancora un’aggressione in carcere. È già la terza in due settimane - Un’altra aggressione alla casa circondariale di Monza, dove lunedì un agente di polizia penitenziaria è stato aggredito da un detenuto. Lo riporta ilgiorno.it