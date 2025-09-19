Bufera dopo l' intervista al figlio di Riina | Fatta apologia criminale pronto esposto alla polizia postale

L'intervista a Giuseppe Salvatore Riina, figlio del boss mafioso Totò, durante Lo Sperone Podcast, condotto da Gioacchino Gargano, ha provocato diverse reazioni indignate. E c'è anche chi annuncia una segnalazione all'Agcom, autorità garante per le comunicazioni, e un esposto alla polizia postale. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

L'intervista choc del figlio di Totò Riina: "Mio padre non ha ordinato l'omicidio di Falcone" - Le controverse dichiarazioni rilasciate da Giuseppe Salvatore Riina durante il programma Lo Sperone Podcast: "Era un uomo con la u maiuscola. Riporta today.it