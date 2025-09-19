Bufera alla Quarta Circoscrizione sei consiglieri censurano il presidente ma lui replica | Cercano visibilità

Messinatoday.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Area di tempesta nella quarta circoscrizioni. Sei consiglieri hanno scritto al sindaco Federico Basile e all’assessore Antonino Carreri per manifestare “pubblicamente un forte biasimo nei confronti del Presidente della Quarta Circoscrizione, Matteo Grasso”.Secondo i consiglieri Cristina Costanzo. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: bufera - quarta

Bufera alla Quarta Circoscrizione, sei consiglieri censurano il presidente ma lui replica: Cercano visibilità.

Bufera su Tale e Quale Show: “Scartata perché sei grassa”/ Sfogo durissimo della showgirl - A poche settimane dall'inizio della nuova stagione di Tale e Quale Show, una showgirl si lascia andare ad uno sfogo durissimo svelando un retroscena. ilsussidiario.net scrive

Cerca Video su questo argomento: Bufera Quarta Circoscrizione Sei