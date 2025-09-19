BTP Valore prossima emissione il 20 ottobre

La nuova emissione del BTP Valore è prevista dal 20 al 24 ottobre 2025. Si tratta di titoli di Stato rivolti ai risparmiatori retail, ovvero famiglie e piccoli investitori, con durata di sette anni. Il titolo prevede cedole crescenti pagate trimestralmente, secondo un meccanismo “step-up” 3+2+2: il rendimento cresce dopo i primi tre anni, poi ancora dopo due anni e infine negli ultimi due anni. Un premio di fedeltà dello 0,8% del capitale investito sarà riconosciuto a chi mantiene i titoli per tutta la durata di sette anni senza rivenderli. Il taglio minimo acquistabile è di 1000 euro e l’acquisto L'articolo. 🔗 Leggi su Mondouomo.it © Mondouomo.it - BTP Valore, prossima emissione il 20 ottobre.

In questa notizia si parla di: valore - prossima

