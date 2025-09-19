Btp Valore ottobre 2025 | tassi durata cedole Cosa c’è da sapere

Roma, 19 settembre 2025 – Dal 20 al 24 ottobre i piccoli risparmiatori italiani avranno una nuova occasione per puntare sui titoli di Stato. Il Tesoro ha infatti annunciato l’emissione del Btp Valore, uno strumento dedicato esclusivamente al pubblico retail che durerà sette anni e prevede cedole trimestrali in crescita nel tempo. Il funzionamento è semplice: i rendimenti restano invariati nei primi tre anni, salgono nei due successivi e aumentano ancora negli ultimi due, così da premiare chi mantiene l’investimento a lungo. A questo si aggiunge un premio fedeltà dello 0,8% sul capitale, riconosciuto a chi terrà il titolo fino alla scadenza. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

