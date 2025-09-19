Btp Valore ottobre 2025 | tassi durata cedole Cosa c’è da sapere

Quotidiano.net | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 19 settembre 2025 – Dal 20 al 24 ottobre i piccoli risparmiatori italiani avranno una nuova occasione per puntare sui titoli di Stato. Il Tesoro ha infatti annunciato l’emissione del Btp Valore, uno strumento dedicato esclusivamente al pubblico retail che durerà sette anni e prevede cedole trimestrali in crescita nel tempo. Il funzionamento è semplice: i rendimenti restano invariati nei primi tre anni, salgono nei due successivi e aumentano ancora negli ultimi due, così da premiare chi mantiene l’investimento a lungo. A questo si aggiunge un premio fedeltà dello 0,8% sul capitale, riconosciuto a chi terrà il titolo fino alla scadenza. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

btp valore ottobre 2025 tassi durata cedole cosa c8217232 da sapere

© Quotidiano.net - Btp Valore ottobre 2025: tassi, durata, cedole. Cosa c’è da sapere

In questa notizia si parla di: valore - ottobre

Btp Valore, nuova emissione dal 20 al 24 ottobre: scadenza 7 anni, cedole a gradini e premio fedeltà dello 0,8%

Btp Valore, nuova emissione dal 20 al 24 ottobre: scadenza 7 anni, cedole a gradini e premio fedeltà dello 0,8%. Come aquistarlo

Arriva il nuovo Btp Valore: in vendita dal 20 ottobre avrà un premio finale dello 0,8%

Mef, nuova emissione Btp Valore dal 20 al 24 ottobre: cosa sapere; Arriva il nuovo BTp Valore: sette anni e premio fedeltà allo 0,8%; BTP Valore, arriva la quinta emissione (dal 20 ottobre 2025).

btp valore ottobre 2025BTP Valore, arriva la quinta emissione (dal 20 ottobre 2025) - Il quinto BTP Valore avrà una durata pari a 7 anni e garantisce un premio fedeltà pari allo 0,8%. Riporta soldionline.it

btp valore ottobre 2025Btp Valore, tutto sulla emissione autunnale dal 20 al 24 ottobre del Titolo di Stato riservato ai piccoli risparmiatori - La formula del BTP Valore resta invariata con alcuni ritocchi: durata 7 anni, cedole ogni tre mesi crescenti nel tempo. Secondo startupitalia.eu

Cerca Video su questo argomento: Btp Valore Ottobre 2025