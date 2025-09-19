Btp Valore ottobre 2025 | tassi durata cedole Cosa c’è da sapere
Roma, 19 settembre 2025 – Dal 20 al 24 ottobre i piccoli risparmiatori italiani avranno una nuova occasione per puntare sui titoli di Stato. Il Tesoro ha infatti annunciato l’emissione del Btp Valore, uno strumento dedicato esclusivamente al pubblico retail che durerà sette anni e prevede cedole trimestrali in crescita nel tempo. Il funzionamento è semplice: i rendimenti restano invariati nei primi tre anni, salgono nei due successivi e aumentano ancora negli ultimi due, così da premiare chi mantiene l’investimento a lungo. A questo si aggiunge un premio fedeltà dello 0,8% sul capitale, riconosciuto a chi terrà il titolo fino alla scadenza. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: valore - ottobre
Btp Valore, nuova emissione dal 20 al 24 ottobre: scadenza 7 anni, cedole a gradini e premio fedeltà dello 0,8%
Btp Valore, nuova emissione dal 20 al 24 ottobre: scadenza 7 anni, cedole a gradini e premio fedeltà dello 0,8%. Come aquistarlo
Arriva il nuovo Btp Valore: in vendita dal 20 ottobre avrà un premio finale dello 0,8%
BTP Valore: dalle cedole alla durata, tutti i dettagli dell’emissione autunnale • Durata 7 anni, cedole ogni tre mesi crescenti nel tempo. Premio fedeltà finale pari allo 0,8%: il nuovo BTP Valore arriva a ottobre - X Vai su X
#Parigi All'asta il 24 ottobre il capolavoro di #PabloPicasso "Busto di donna con cappello a fiori''. È un ritratto della compagna Dora Maar, realizzato nel 1943 e acquistato un anno dopo da un collezionista, nonno degli attuali proprietari. Valore stimato: circa Vai su Facebook
Mef, nuova emissione Btp Valore dal 20 al 24 ottobre: cosa sapere; Arriva il nuovo BTp Valore: sette anni e premio fedeltà allo 0,8%; BTP Valore, arriva la quinta emissione (dal 20 ottobre 2025).
BTP Valore, arriva la quinta emissione (dal 20 ottobre 2025) - Il quinto BTP Valore avrà una durata pari a 7 anni e garantisce un premio fedeltà pari allo 0,8%. Riporta soldionline.it
Btp Valore, tutto sulla emissione autunnale dal 20 al 24 ottobre del Titolo di Stato riservato ai piccoli risparmiatori - La formula del BTP Valore resta invariata con alcuni ritocchi: durata 7 anni, cedole ogni tre mesi crescenti nel tempo. Secondo startupitalia.eu