Btp Valore nuove emissioni | a chi conviene investire dal 20 ottobre

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha annunciato una nuova emissione di BTP Valore, i titoli di Stato dedicati ai piccoli risparmiatori. L’offerta sarà disponibile da lunedì 20 a venerdì 24 ottobre 2025 (fino alle ore 13), salvo chiusura anticipata in caso di forte domanda. Il nuovo strumento presenta caratteristiche pensate per attrarre il risparmio privato e offrire una forma di investimento a medio-lungo termine. Le caratteristiche del BTP Valore. Tutte le caratteristiche del BTP Valore: emissione dalla durata complessiva di sette anni;. cedole crescenti nel tempo, pagate ogni tre mesi secondo il meccanismo “step-up” strutturato in tre periodi 3+2+2 anni;. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

