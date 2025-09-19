Btp Valore 2025 nuova emissione il 20 ottobre | a chi convengono e quali sono le novità sui rendimenti

La nuova emissione del Btp Valore partirà il 20 ottobre e chiuderà il 24 alle ore 13.00. Sono titoli di Stato dedicati a famiglie e piccoli investitori, con un rendimento crescente nel tempo. La durata è di 7 anni, il premio finale per chi li detiene fino alla scadenza vale lo 0,8%. I tassi minimi garantiti e il codice ISIN identificativo verranno comunicati il 17 ottobre. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Btp Valore 2025, nuova emissione il 20 ottobre: a chi convengono e quali sono le novità sui rendimenti - Sono titoli di Stato dedicati a famiglie e piccoli investitori, con un rendimento crescente nel tempo. Come scrive fanpage.it

