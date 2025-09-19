Brutte notizie per i fan di Demon Slayer | Il Castello dell’Infinito su Crunchyroll non arriverà tanto presto
Demon Slayer: Il Castello dell’Infinito continua a dominare il botteghino, infrangendo record, provocando hype per il sequel e, nonostante alcune critiche e dettagli succosi, ha conquistato il cuore degli appassionati. Ma per chi sperava di godersi il film comodamente da casa, c’è una notizia che potrebbe sorprendere. Crunchyroll, la piattaforma streaming di riferimento per gli anime, ha confermato che il film non sarà disponibile in streaming prima del 2026. Questa decisione, apparentemente controintuitiva per un servizio di streaming, è stata spiegata da Mitchel Berger, Executive Vice President, Global Commerce di Crunchyroll. 🔗 Leggi su Screenworld.it
