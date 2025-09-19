Brusa street food 2025 | sabato 20 settembre torna l’appuntamento più gustoso e divertente dell’anno
Dalle 16 alle 23 l’ Arena di via Marche si riempie di sapori e tanta energia con food truck, stand di associazioni e hobbisti, gonfiabili e tanto intrattenimento per tutte le età. “ Brusa Street Food arriva alla sua terza edizione. Questo evento è diventato un momento importante per la nostra comunità: un’occasione per ritrovarci, socializzare e scoprire insieme le tante realtà associative, culturali, sociali e sportive che ci accompagneranno durante l’anno”, dichiara Ilaria Chiesa, Assessore alla Cultura di Brusaporto. Buon cibo, divertimento e musica sono gli ingredienti per una giornata indimenticabile. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
Domenica 24/9 in occasione della festa Brusaporto Street Food al Parco Arena il Gruppo Comunale ha inaugurato il primo mezzo di Protezione Civile acquistato con il finanziamento di Regione Lombardia. Vai su Facebook
