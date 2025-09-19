' Brucia anche l' umanità racconti da Gaza' al Festival del Buon Vivere la testimonianza degli operatori di Medici Senza Frontiere
Mercoledì 24 settembre, alle ore 21, l'Auditorium della Chiesa di San Giacomo a Forlì ospita un evento di grande rilevanza civile e culturale: 'Brucia anche l'umanità, racconti da Gaza'. L'iniziativa, inserita nel programma del Festival del Buon Vivere, è curata dal Comitato per la lotta contro.
