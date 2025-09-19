Bruce Springsteen annuncia il concerto in onore di Kirk | le immagini false create con l'IA
Sui social sono comparse immagini fake create con l'intelligenza artificiale di artisti come Springsteen, Bob Dylan, Robert Plant e Mick Jagger. Ci sono post che annunciano eventi organizzati in onore di Kirk, canzoni dedicate e frasi di cordoglio. È tutto falso, eppure diversi utenti sono cascati nella trappola dell'IA. 🔗 Leggi su Fanpage.it
