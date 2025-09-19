Brigitte | Sono donna ecco le prove

Pronti a volare fino in Delawere, Stati Uniti, per affrontare faccia a faccia la grande accusatrice americana in un'aula di tribunale. La coppia presidenziale francese è sempre più determinata ad andare avanti nella causa per diffamazione intentata contro l'influencer Candace Owens: Emmanuel e Brigitte Macron presenteranno infatti «prove scientifiche e fotografiche» per dimostrare che la première dame sia effettivamente una donna. Da diversi anni, la youtuber, 36 anni, sostiene invece che sia una transessuale nata nel corpo di un uomo. Contrattacco, per chiudere «una volta per tutte» una vicenda che ha del grottesco, se non fosse che le fake news, specie negli Usa, trovano terreno sempre più fertile. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Brigitte: "Sono donna, ecco le prove"

In questa notizia si parla di: brigitte - sono

In occasione del matrimonio di un mio caro amico francese che vive in Scozia, ho realizzato questo humidor personalizzato ispirato al suo castelloJohn e Brigitte sono innamorati della nostra splendida città e allora ho pensato di sostituire le colline scozzesi - facebook.com Vai su Facebook

Brigitte è una donna, i Macron presenteranno prove scientifiche ai giudici Usa; Brigitte Macron contro influencer Owens: first lady presenterà prove di essere nata donna; I coniugi Macron presenteranno prove fotografiche e scientifiche per dimostrare che Brigitte è nata donna.

Brigitte: "Sono donna, ecco le prove" - Pronti a volare fino in Delawere, Stati Uniti, per affrontare faccia a faccia la grande accusatrice americana in un'aula di tribunale. Lo riporta msn.com

Brigitte Macron umiliata e stufa: porterà in aula le prove che è nata donna. La causa per diffamazione negli Usa - La first lady francese si è detta "profondamente turbata" ma adesso vuole andare fino in fondo in questa vicenda ... Secondo affaritaliani.it