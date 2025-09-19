Brigitte Macron porterà in tribunale le prove scientifiche che dimostrano che è nata donna

La mossa, svelata alla Bbc dall'avvocato dei coniugi Macron, è legata alla causa per diffamazione contro l'influencer americana di destra Candace Owens, che nei mesi scorsi ha rilanciato la teoria secondo cui Brigitte sarebbe nata uomo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Brigitte Macron «porterà in tribunale le prove scientifiche che dimostrano che è nata donna»

brigitte - macron

