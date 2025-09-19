Brigitte Macron parla lo specialista | Se fosse nata uomo non avrebbe potuto partorire Invece ha avuto tre figli

Non ci sarebbe bisogno di molte prove per dimostrare che Brigitte Macron sia nata donna, al contrario di quanto afferma l'influencer Usa Candace Owens. In vista del processo in America, nel quale il presidente francese e la consorte chiederanno giustizia sulle affermazioni di Candace Owens, che ha definito Brigitte uomo diventata donna, uno specialista, Vito Trojano, presidente della Sigo (Società italiana di ginecologia e ostetricia), taglia corto: ha partorito, non può essere nata uomo L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Brigitte Macron, parla lo specialista: “Se fosse nata uomo non avrebbe potuto partorire. Invece ha avuto tre figli”

