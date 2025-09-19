Brigitte Macron le prove che è donna arrivano in tribunale | la mossa dopo la diffamazione in Usa

La coppia inquilina dell'Eliseo avrebbe deciso di presentare in un tribunale statunitense un fascicolo di prove fotografiche e scientifiche che smonterebbero le tesi sostenute dall'influencer americana Owens. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Brigitte Macron, le prove che è donna arrivano in tribunale: la mossa dopo la diffamazione in Usa

