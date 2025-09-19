Brigitte Macron è una donna si va in Tribunale negli Usa per dimostrarlo con prove scientifiche e fotografiche | bufera sull’influencer Candace Owens

Il presidente francese Emmanuel Macron e la première dame Brigitte hanno intentato causa negli Usa contro l’influencer che ha diffuso la tesi secondo cui l’ex insegnante sarebbe nata biologicamente maschio. Emmanuel Macron e sua moglie Brigitte presenteranno prove fotografiche e scientifiche in Tribunale per dimostrare che la première dame francese è una donna. A parlarne nelle scorse ore è stato Tom Clare, avvocato dei Macron, intervenuto in un podcast della Bbc. (ANSA FOTO) – Notizie. 🔗 Leggi su Notizie.com © Notizie.com - “Brigitte Macron è una donna”, si va in Tribunale negli Usa per dimostrarlo con prove scientifiche e fotografiche: bufera sull’influencer Candace Owens

