Brigitte Macron cos' è questa storia che deve dimostrare in tribunale di essere una donna e da dove vengono le ‘accuse’

Continua la causa di diffamazione contro Candace Owens, che sostiene che la première dame sia in realtà una persona transgender. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - Brigitte Macron, cos'è questa storia che deve dimostrare in tribunale di essere una donna (e da dove vengono le ‘accuse’)

«Becoming Brigitte»: come la voce sulla transidentità di Brigitte Macron ha avuto una risonanza mondiale

William e Kate accolgono Macron e Brigitte al castello di Windsor: “Altro che prove generali, ormai fanno le veci di Re Carlo”

Emmanuel e Brigitte Macron a Londra: dall'accoglienza di Kate Middleton e del principe William all'incontro con re Carlo III e la regina Camilla

