Brigitte Macron cos' è questa storia che deve dimostrare in tribunale di essere una donna e da dove vengono le ‘accuse’

Wired.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Continua la causa di diffamazione contro Candace Owens, che sostiene che la première dame sia in realtà una persona transgender. 🔗 Leggi su Wired.it

Brigitte è una donna | i Macron con le prove in tribunale contro le fake news; Brigitte Macron mostrerà le prove che è nata donna La causa in America e cosa dirà ai giudici la first lady; Brigitte Macron è nata donna | presenterà anche le prove in tribunale negli Usa.

brigitte macron cos 232Brigitte Macron mostrerà le prove «che &#232; nata donna». La causa in America e cosa dirà ai giudici la first lady - Emmanuel Macron e sua moglie Brigitte Macron sarebbero intenzionati a presentare prove fotografiche e scientifiche ad un tribunale statunitense per dimostrare che la la première ... Da ilgazzettino.it

brigitte macron cos 232I coniugi Macron presenteranno prove fotografiche e scientifiche per dimostrare che Brigitte &#232; nata donna - La first lady francese presenterà prove scientifiche per dimostrare di essere nata donna. Scrive ilfattoquotidiano.it

