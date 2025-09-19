Brigitte è donna | i coniugi Macron presenteranno a un tribunale le prove scientifiche

Una delle teorie più strampalate che da tempo circolano in Rete è che la Première Dame di Francia sia, in realtà, un uomo. Di fronte a queste voci bizzarre, che hanno turbato fortemente la diretta interessata e suo marito, Brigitte e il presidente francese avrebbero deciso di scrivere la parola fine.''Brigitte è donna''. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it © Milleunadonna.it - “Brigitte è donna”: i coniugi Macron presenteranno a un tribunale le prove scientifiche

In questa notizia si parla di: brigitte - donna

Brigitte Macron costretta a dimostrare di essere donna: porterà prove in tribunale contro Candace Owens

Macron, prove ai giudici Usa per dimostrare che Brigitte è donna: causa per diffamazione contro l'influencer Candace Owens. Cosa è successo

Brigitte Macron presenterà in tribunale le prove che è donna: «Anche le foto da incinta». Un'influencer la accusa di essere uomo

Brigitte Macron proverà in tribunale di essere una donna - X Vai su X

Radio1 Rai. . La première dame francese #BrigitteMacron fornirà le prove scientifiche che è nata donna. Lo ha detto alla #BBC l’avvocato negli Usa della coppia presidenziale. I coniugi #Macron hanno infatti intentato una causa per diffamazione contro l’influ - facebook.com Vai su Facebook

Brigitte Macron le prove che è donna arrivano in tribunale | la mossa dopo la diffamazione in Usa; I coniugi Macron presenteranno prove fotografiche e scientifiche per dimostrare che Brigitte è nata donna; Brigitte Macron è pronta a dimostrare in tribunale Usa di essere donna.

I coniugi Macron pronti alla causa per diffamazione contro Candace Owens sul dubbio che Brigitte non sia donna - La coppia presidenziale francese reagisce così alle teorie complottiste dell’influencer statunitense, pronta la causa in Tribunale ... Si legge su rtl.it

'Brigitte è donna', le prove dei Macron ai giudici Usa - Il presidente francese Emmanuel Macron e sua moglie Brigitte sarebbero intenzionati a presentare prove fotografiche e scientifiche a un tribunale statunitense per dimostrare che la Première Dame è una ... Riporta ansa.it