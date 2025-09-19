Brigitte è donna | i coniugi Macron presenteranno a un tribunale le prove scientifiche

Milleunadonna.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una delle teorie più strampalate che da tempo circolano in Rete è che la Première Dame di Francia sia, in realtà, un uomo. Di fronte a queste voci bizzarre, che hanno turbato fortemente la diretta interessata e suo marito, Brigitte e il presidente francese avrebbero deciso di scrivere la parola fine.''Brigitte è donna''. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it

brigitte 232 donna i coniugi macron presenteranno a un tribunale le prove scientifiche

