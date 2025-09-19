Bright Night | Storie nascoste | cosa ci raccontano le ossa
In occasione di Bright Night. La Notte delle Ricercatrici e dei Ricercatori e della mostra "Segreti del corpo. Un viaggio nell’anatomia umana attraverso la medicina e l’archeologia", il Museo di Anatomia Umana "Filippo Civinini" e il Museo di Anatomia Patologica e Paleopatologia organizzano un. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
In questa notizia si parla di: bright - night
L’Università di Siena dedica la mattinata della Bright-Night alle scuole medie e superiori
La Scuola Normale Superiore per Bright Night: i sarcofagi romani del Camposanto monumentale
Normale per Bright Night: scopri la scuola
L’Università si accende, torna la Bright Night con oltre 80 eventi - X Vai su X
Oggi abbiamo presentato il programma fiorentino di Bright-Night Notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori all' Orto Botanico dell'Università degli Studi di Firenze. https://www.unifi.it/it/news/bright-night-2025-la-scienza-alla-portata-di-tutti Vi aspettiamo ai - facebook.com Vai su Facebook
Bright Night | Storie nascoste: cosa ci raccontano le ossa; Bright-Night 2025 - Alla scoperta dei depositi; Bright Night 2025 con il Sistema Museale di Ateneo.