Bright Night | Inaugurazione della collezione Nava-Bresciani con visite guidate

Pisatoday.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In occasione di Bright Night. La Notte delle Ricercatrici e dei Ricercatori le Collezioni Egittologiche "Edda Bresciani" dell'Università di Pisa vi aspettano con le visite guidate nel rinnovato allestimento espositivo. Inaugurazione della Collezione NavaBresciani con visite guidate Venerdì 26. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: bright - night

L’Università di Siena dedica la mattinata della Bright-Night alle scuole medie e superiori

La Scuola Normale Superiore per Bright Night: i sarcofagi romani del Camposanto monumentale

Normale per Bright Night: scopri la scuola

Bright Night | Inaugurazione della collezione Nava-Bresciani con visite guidate; Bright Night 2025 con il Sistema Museale di Ateneo.

Bright Night 2022: il programma di Pisa - L'inaugurazione della Bright Night è prevista alle ore 16 in Piazza XX Settembre alla presenza dei rappresentanti dei vari enti e delle autorità cittadine. Secondo pisatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Bright Night Inaugurazione Collezione