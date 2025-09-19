Brett James morto in un incidente aereo | i drammatici precedenti nella storia della musica

Brett James Cornelius, noto nel panorama country semplicemente come Brett James, è morto poche ore fa in un tragico incidente aereo in North Carolina, aveva 57 anni. Ma cosa è successo esattamente? Ecco quello che sappiamo al momento. L’incidente aereo: cosa è successo. L’aereo su cui viaggiava, un velivolo leggero (modello Cirrus SR22T) è precipitato nei pressi di Franklin, non lontano dalla scuola elementare Iotla Valley Elementary. A bordo c’erano tre persone: nessuno si è salvato. Forse si è trattato di un guasto al motore anche se, al momento, la Federal Aviation Administration e il National Transportation Safety Board stanno ancora indagando sulle cause del disastro. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

