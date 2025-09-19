Brennero Salini Webuild | Stiamo costruendo nuovo Paese o si muore

Brennero (BZ) 18 set. (askanews) - "Stiamo costruendo un nuovo Paese: le ferrovie, le strade, l'Alta velocità, l'acqua. È un Paese che sta cambiando: ci vuole un po di tempo". Lo ha rivendicato Pietro Salini, amministratore delegato di Webuild, al termine della cerimonia al tunnel del Brennero per l'abbattimento del diaframma transfrontaliero nel cuniculo esplorativo del tunnel di base. Anche il Ponte di Messina, ha proseguito Salini, "cambierà il modo di essere del Sud, cambierà il modo di essere di una parte del Paese, e non sono infrastrutture isolate: se uno guarda l'investimento che viene fatto in Sicilia sull'Alta velocità e sul Sud dell'Italia, è gigantesco. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

