Brennero Aldo Isi AD RFI | Orgogliosi di contribuire a una nuova mobilità europea

È stato abbattuto ieri, giovedì 18 settembre il diaframma nel cunicolo esplorativo della Galleria di Base del Brennero, segnando un traguardo per la realizzazione di un’opera strategica per il Gruppo FS. Per il Gruppo FS Italiane presenti l’Amministratore Delegato di Rete Ferroviaria Italiana, Aldo Isi e l’Amministratore Delegato di Trenitalia, Gianpiero Strisciuglio. Isi, AD RFI, ha sottolineato l’importanza dell’opera per lo sviluppo della mobilità sostenibile in Italia e in Europa: «il completamento del primo collegamento sotterraneo tra Italia e Austria rappresenta un traguardo storico per l’ingegneria ferroviaria e per la mobilità europea, contribuendo in modo decisivo allo sviluppo del Corridoio Scandinavo-Mediterraneo. 🔗 Leggi su Tpi.it

