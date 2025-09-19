Bremer finisce in panchina? Tudor ha in mente un piano preciso per il difensore brasiliano | cosa filtra in vista di Verona Juve

Bremer Juve, il leader della difesa potrebbe riposare contro il Verona: il tecnico valuta le rotazioni dopo le ultime fatiche in Champions League. Alla vigilia della trasferta contro l’ Hellas Verona, in casa  Juventus  tiene banco la gestione delle energie. Dopo le fatiche europee, il tecnico  Igor Tudor  sta valutando attentamente la possibilità di operare un turnover mirato per preservare la condizione dei suoi uomini più impiegati. Tra i candidati principali a un turno di riposo c’è a sorpresa anche il leader indiscusso della difesa,  Gleison Bremer. Il centrale brasiliano, vero e proprio stakanovista del pacchetto arretrato, potrebbe partire dalla panchina per rifiatare, una scelta strategica in vista di un calendario che si preannuncia infuocato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

