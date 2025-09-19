Brembo SGL accelera | freni carbonio-ceramici produzione +50%

Brembo SGL Carbon Ceramic Brakes compie un balzo in avanti: la joint venture tra Brembo e SGL Carbon ha portato la propria capacità produttiva a crescere di circa il 50%, rispondendo all’esigenza, sempre più pressante, del mondo automotive di fascia alta di adottare impianti frenanti in carbonio-ceramico di qualità superiore. Un mercato in rapida evoluzione . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

