Brembo SGL accelera | freni carbonio-ceramici produzione +50%
Brembo SGL Carbon Ceramic Brakes compie un balzo in avanti: la joint venture tra Brembo e SGL Carbon ha portato la propria capacità produttiva a crescere di circa il 50%, rispondendo all’esigenza, sempre più pressante, del mondo automotive di fascia alta di adottare impianti frenanti in carbonio-ceramico di qualità superiore. Un mercato in rapida evoluzione . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Brembo, la joint venture con SGL Carbon raddoppia la capacità produttiva in Italia e Germania - La joint venture 50/50 con SGL Carbon aumenta del 50% la capacità produttiva presso gli impianti di Stezzano a Bergamo, in Italia, e di Meitingen, in Germania con due anni di anticipo rispetto ai prog ... milanofinanza.it scrive
Brembo espande la JV con SGL Carbon: come ha reagito il titolo in Borsa? - Una strategia di espansione nel settore dei componenti di lusso non convince gli operatori. Lo riporta it.benzinga.com